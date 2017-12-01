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9:48, 1 декабря 2017 722
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На Лыбедском бульваре около цирка установили первую скульптуру. Фото 1

На Лыбедском бульваре около цирка установили первую скульптуру. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На Лыбедском бульваре около цирка установили первую скульптуру. В четверг, 30 ноября, у фонтана «Лоси» появилась двухметровая фигура Олега Попова с собачкой из бронзы.

Следующая скульптура появится на следующей неделе.

Напомним, на реконструируемом бульваре еще должны установить медведя на самокате и двух слонов на задних ногах. Ранее сообщалось, что ремонт Лыбедского бульвара около цирка завершится до ноября.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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