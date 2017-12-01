На Лыбедском бульваре около цирка установили первую скульптуру. Фото

На Лыбедском бульваре около цирка установили первую скульптуру. В четверг, 30 ноября, у фонтана «Лоси» появилась двухметровая фигура Олега Попова с собачкой из бронзы.
Следующая скульптура
Напомним, на реконструируемом бульваре еще должны
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
На Лыбедском бульваре около цирка установили первую скульптуру. В четверг, 30 ноября, у фонтана «Лоси» появилась двухметровая фигура Олега Попова с собачкой из бронзы.
Следующая скульптура
Напомним, на реконструируемом бульваре еще должны
© RZN.info
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Сегодня мы поговорим о собственно строительных работах — возведении на понравившемся участке надежного и красивого дома.