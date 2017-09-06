Проголосовать по месту пребывания решили уже больше пяти тысяч рязанцев

Проголосовать на губернаторских выборах по месту пребывания решили уже больше пяти тысяч жителей Рязанской области. Участковые, территориальные избиркомы, МФЦ и портал госуслуг приняли 5 112 заявлений, сообщил председатель региональной комиссии Владимир Грачев в среду, 6 сентября. Он выступил на заседании рабочей группы областной общественной палаты по контролю на выборах.
Грачев заметил, что
Председатель облизбиркома напомнил, что параллельно с губернаторскими проходят еще 130 местных кампаний. Там по-прежнему действует досрочное голосование, на данный момент им воспользовался 181 человек.
В заседании приняли участие общественники, члены облизбиркома, один из кандидатов — «справедливоросс» Сергей Пупков, а также американец Клайн Престон,