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21:54, 4 сентября 2017 271
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В Рязань приехал электоральный эксперт из США

В Рязань приехал электоральный эксперт из США

В Рязань приехал электоральный эксперт из США Клайн Престон IV. Специалист прибыл в Россию для наблюдения на выборах, которые пройдут в нескольких регионах в воскресенье, 10 сентября, передает «РИА Новости».

10 сентября в регионах будут работать представители из Франции, Испании, Болгарии, Италии, Латвии, Чехии, Словакии, Бельгии, Швеции и Нидерландов.

«Я был наблюдателем на других выборах, заинтересован в открытом голосовании и решил побыть наблюдателем здесь. Прямо сейчас я в Рязани» — рассказал корреспонденту агентства Клайн Престон IV.

Также наблюдатель поделился своими ожиданиями от предстоящих выборов. По его мнению, голосование должно пройти открыто и прозрачно. «Никогда не видел проблем с выборами в России», — отметил Клайн Престон IV.

Всего в 10 субъектах России будут работать 27 международных экспертов из 12 стран, приглашенные Ассоциацией наблюдателей «Национальный общественный мониторинг».

Ранее Россию уже посетил представитель Ирландии Том Китт, который побывал в Ленинградской области, где проконтролировал ход подготовки к дополнительным выборам депутата Госдумы.

«Наблюдатель посмотрел новые механизмы, например, QR-коды. Том Китт отметил, что таких наработок сейчас нет в Европе, — рассказал координатор ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» Роман Коломойцев.

Также Коломойцев отметил, что главными критериями для отбора зарубежных наблюдателей стали их независимость и широта политического спектра, который они представляют.

«Мы хотели, чтобы среди наблюдателей были и левые и правые и центристы. Мы сделали акцент на европарламентариев или работающих в евроструктурах, если это европейцы», — сообщил Коломойцев.

Международные эксперты будут делиться информацией во время прямых включений из регионов. Трансляции пройдут в рамках online-марафона «Ночь выборов-2017».

После выборов, по итогам мониторинга международные представители экспертного сообщества соберутся в Москве, где в открытом формате обсудят результаты региональных избирательных кампаний.


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