На губернаторских выборах не будет открепительных и досрочного голосования

На рязанских губернаторских выборах не будет досрочного голосования и открепительных удостоверений. Вместо этого вводится механизм голосования по месту нахождения, рассказал председатель областного избиркома Владимир Грачев журналистам во вторник, 13 июня.
Новый порядок предусматривает больше вариантов подачи заявления. С 26 июля по 4 сентября их будут принимать территориальные комиссии как по месту прописки, так и по месту нахождения, а также МФЦ и портал госуслуг. В последние пять дней этого срока к приему присоединяются участковые комиссии по месту прописки и по месту нахождения. В заявлении нужно указать участок, на котором собираешься голосовать.
С 5 сентября до 14 часов 9 сентября будет действовать другая процедура, предназначенная для тех, кто не знает, где окажется в день голосования. На участке по месту прописки нужно будет заполнить заявление и получить к нему специальную марку. Она даст право проголосовать на участках из специального списка. Избирком утвердит его позднее. Ожидается, что в него попадут участки, расположенные в административных центрах всех поселений. Список передадут во все УИК, и его можно будет изучить при подаче заявления.
Грачев подчеркнул, что этот порядок касается только губернаторских выборов. Для пройдущих параллельно местных выборов (в регионе их будет 130) предусмотрено досрочное голосование.
Выборы назначены на 10 сентября.