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17:27, 6 сентября 2017 532
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На дорожку. Концевому и Пилюгину присвоили региональные награды

На дорожку. Концевому и Пилюгину присвоили региональные награды

Два высокопоставленных силовика, покинувшие Рязань, удостоились региональных наград. В среду, 6 сентября, официально опубликованы распоряжения губернатора о присвоении почетных знаков «За заслуги перед Рязанской областью» Анатолию Концевому и Николаю Пилюгину.

Первого отметили за «образцовое исполнение воинского и гражданского долга, высокий профессионализм и большой вклад в подготовку высококвалифицированных военных кадров», второго — за «достижение высоких результатов в укреплении законности и правопорядка».

Еще одним распоряжением такая же награда присвоена гендиректору РНПК Владимиру Абрамову — за «достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с профессиональным праздником».

Напомним, накануне Концевой покинул пост начальника рязанского десантного училища, Пилюгин — начальника управления МВД по области.


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