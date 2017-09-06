На дорожку. Концевому и Пилюгину присвоили региональные награды

Два высокопоставленных силовика, покинувшие Рязань, удостоились региональных наград. В среду, 6 сентября, официально опубликованы распоряжения губернатора о присвоении почетных знаков «За заслуги перед Рязанской областью» Анатолию Концевому и Николаю Пилюгину.
Первого отметили за «образцовое исполнение воинского и гражданского долга, высокий профессионализм и большой вклад в подготовку высококвалифицированных военных кадров», второго — за «достижение высоких результатов в укреплении законности и правопорядка».
Еще одним распоряжением такая же награда присвоена гендиректору РНПК Владимиру Абрамову — за «достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с профессиональным праздником».
Напомним, накануне Концевой покинул пост