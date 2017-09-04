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12:37, 4 сентября 2017 1 600
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Концевой покинул рязанское десантное училище

Концевой покинул рязанское десантное училище

Генерал-майор Концевой покинул пост начальника РВВДКУ имени Маргелова. Об этом RZN.info сообщили в вузе. Там рассказали, что в субботу, 2 сентября, в училище прошло официальное прощание с Анатолием Концевым с передачей боевого знамени.

Комментировать информацию о новом месте службы в вузе отказались.

Предположительно, Концевой стал слушателем Военной академии Генштаба. В пятницу, 1 сентября, он посетил мероприятие, посвященное началу нового учебного года в Генеральном штабе ВС РФ.

В училище также отметили, что на должность начальника уже назначили нового офицера, который в ближайшее время прибудет в Рязань.

Напомним, Концевой возглавлял РВВДКУ с сентября 2012 года.


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