Концевой покинул рязанское десантное училище

Генерал-майор Концевой покинул пост начальника РВВДКУ имени Маргелова. Об этом RZN.info сообщили в вузе. Там рассказали, что в субботу, 2 сентября, в училище прошло официальное прощание с Анатолием Концевым с передачей боевого знамени.
Комментировать информацию о новом месте службы в вузе отказались.
Предположительно, Концевой стал слушателем Военной академии Генштаба. В пятницу, 1 сентября, он
В училище также отметили, что на должность начальника уже назначили нового офицера, который в ближайшее время прибудет в Рязань.
Напомним, Концевой возглавлял РВВДКУ с сентября 2012 года.