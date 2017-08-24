Начальник рязанской полиции покинул свой пост

Начальник рязанской полиции генерал-майор Николай Пилюгин покинул свой пост. Президент назначил его начальником Контрольно-ревизионного управления МВД России указом от 21 августа,
В четверг, 24 августа, глава МВД России Владимир Колокольцев представил Пилюгина его новым подчиненным. Министр охарактеризовал бывшего главу рязанской полиции как «высококвалифицированного специалиста и грамотного организатора, имеющего богатый оперативный и управленческий опыт».
Пилюгин был начальником рязанского УМВД в течение пяти лет. Свой профессиональный путь он начинал в должности милиционера патрульно-постовой службы. Значительное место в его послужном списке занимает работа в уголовном розыске по линии борьбы с имущественными преступлениями.
Глава МВД России отметил, что Николай Пилюгин хорошо знаком со спецификой финансово-хозяйственной деятельности системы МВД. По мнению министра, новый руководитель сделает все для организации эффективной работы контрольно-ревизионной службы.