Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:25, 4 сентября 2017 76
 0    0

По делу Андреева допросили последнего сборщика предвыборных денег

По делу Андреева допросили последнего сборщика предвыборных денег

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

По делу бывшего зампреда рязанского правительства Дмитрия Андреева допросили первого заместителя министра сельского хозяйства региона Бориса Шемякина. Он выступил в суде в качестве свидетеля в понедельник, 4 сентября.

Чиновник рассказал, что в 2015 году, будучи главой ведомства, вместе с Андреевым и своим заместителем Геннадием Ноздриным, предлагал аграриям региона материально поддержать «Единую Россию» на предстоявших выборах в облдуму. Они составили список из хозяйств, которые смогут сделать «без ущерба для производства» и поговорили с руководителями. При этом предпочтительным был вариант безналичного перевода, так как с наличными пришлось бы заполнять слишком много бумаг, заметил Шемякин.

Напомним, один из эпизодов обвинения Андреева — получение от Ноздрина 500 тысяч рублей наличными, которые тому отдал один из фермеров Александро-Невского района. По версии следствия, вместо перечисления денег партии зампред присвоил их себе. Напомним, Ноздрина уже осудили за получение этой суммы. По делу Андреева он давал показания как потерпевший.

Шемякина спросили о получении Андреевым в пользование внедорожника от принадлежащего области «Рязанского свинокомплекса», который купил машину специально для этого. По его мнению, приобретение автомобиля «не принесло вреда» предприятию. Чиновник подтвердил ранее звучавшие показания, что снизить ставку выплаты дивидендов в бюджет хозяйству публично обещал тогдашний губернатор Олег Ковалев. Он также подчеркнул, что сэкономленные за счет этого деньги действительно были нужны «системообразующему предприятию» и без них «оно не смогло бы развиваться».


© RZN.info

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:25, 4 сентября 2017
По делу Андреева допросили последнего сборщика предвыборных денег
18:01, 4 сентября 2017
Закон о тишине в Рязанской области примут осенью
18:00, 4 сентября 2017
На Алтае ребенка насмерть придавило бревном в парке
17:34, 4 сентября 2017
Пропавшего в июне рязанца убили из-за машины — следствие
17:32, 4 сентября 2017
«Медведь-регулировщик» напомнил рязанским школьникам о правилах безопасности на дорогах
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Вкладчики рязанского «Ринвестбанка», лишенного лицензии в июле прошлого года, получили страховые выплаты почти на пять млрд рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:13, 1 сентября 2017 106 114
В Рязани открылась 1100-местная школа с ноутбуками для химии, аквариумом, твистером и Wi-Fi. Фоторепортаж 9
13:16, 24 августа 2017 70 279
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 5
13:20, 24 августа 2017 37 336
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 9
21:07, 2 сентября 2017 27 189
Рязанцы устроили бардак на распродаже в обувном магазине. Фото 7
21:35, 29 августа 2017 22 396
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото 3
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований
Форум