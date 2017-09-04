По делу Андреева допросили последнего сборщика предвыборных денег

По делу бывшего зампреда рязанского правительства Дмитрия Андреева допросили первого заместителя министра сельского хозяйства региона Бориса Шемякина. Он выступил в суде в качестве свидетеля в понедельник, 4 сентября.
Чиновник рассказал, что в 2015 году, будучи главой ведомства, вместе с Андреевым и своим заместителем Геннадием Ноздриным, предлагал аграриям региона материально поддержать «Единую Россию» на предстоявших выборах в облдуму. Они составили список из хозяйств, которые смогут сделать «без ущерба для производства» и поговорили с руководителями. При этом предпочтительным был вариант безналичного перевода, так как с наличными пришлось бы заполнять слишком много бумаг, заметил Шемякин.
Напомним, один из эпизодов обвинения Андреева — получение от Ноздрина 500 тысяч рублей наличными, которые тому отдал один из фермеров Александро-Невского района. По версии следствия, вместо перечисления денег партии зампред присвоил их себе. Напомним, Ноздрина
Шемякина спросили о получении Андреевым в пользование внедорожника от принадлежащего области «Рязанского свинокомплекса», который