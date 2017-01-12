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11:50, 12 января 2017 1 753
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До слез. Суд снизил срок бывшему замминистру сельского хозяйства области за награды

До слез. Суд снизил срок бывшему замминистру сельского хозяйства области за награды

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Суд снизил срок бывшему замминистру сельского хозяйства Рязанской области Геннадию Ноздрину за награды. Апелляцию адвоката подсудимого рассмотрели в четверг 12 января, в Областном суде области.

Защитник Ноздрина требовал назначить наказание не связанное с лишением свободы и приобщил к материалам дела награды и почетные грамоты, которыми был награжден бывший замминистр.

Во время заседания подсудимый расплакался. Ноздрин признал свою вину, но посчитал приговор чрезмерно суровым и несправедливым. По его словам, за его 45-летний трудовой стаж у него не было ни одного нарушения законодательства.

Решением судейской коллегии Ноздрину снизили срок до 2 лет 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и назначили штраф в размере 5 млн 400 тысяч рублей. Помимо этого, его лишили права занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года.

Смягчающими обстоятельствами решения стали поощрения на уровне субъектов федерации Рязанской области и ведомственные награды министерства сельского хозяйства РФ.

Приговор вступил в законную силу и может быть обжалован в президиуме Рязанского Областного суда.

Ранее Ноздрину назначили четыре года лишения свободы в колонии строгого режима, оштрафовали на пять с половиной миллионов рублей. Адвокат подсудимого подал апелляцию на решение суда.

Напомним, в 2015 году чиновник получил взятку в размере 500 тысяч рублей от руководителя одного из рязанских сельхозпредприятий. В обмен на деньги замминистр должен был беспрепятственно предоставить объекту субсидии. Кроме того, от руководителей этого и других предприятий он получил взятку на общую сумму в 140 тысяч за оказание господдержки.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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