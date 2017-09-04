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16:47, 4 сентября 2017 183
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Дело о невыплате зарплаты работникам «Соснового бора» передали в суд

Дело о невыплате зарплаты работникам «Соснового бора» передали в суд

Уголовное дело в отношении гендиректора «Соснового бора» о невыплате зарплаты работникам санатория передали в суд. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщил сайт прокуратуры области.

Гендиректора обвиняют в том, что он с сентября 2016 года по март 2017 года не выплачивал зарплату 146 работникам и задолжал им более десяти миллионов рублей. Имеющиеся деньги он направлял на расчеты с поставщиками и различными кредиторами.

Во время расследования руководство санатория отдало работникам шесть миллионов рублей долга.

Уголовное дело передали в Советский районный суд.

Напомним, весной за долги в санатории отключили газ, а затем его закрыли на «неопределенный срок».

В ходе расследования дела следователи арестовали и начали вывозить имущество санатория на общую сумму более 16 миллионов рублей.

Врио губернатора заявил, что нужно сохранить «Сосновый бор» для людей и не дать его «попилить» на земельные участки.


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