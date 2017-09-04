Дело о невыплате зарплаты работникам «Соснового бора» передали в суд

Уголовное дело в отношении гендиректора «Соснового бора» о невыплате зарплаты работникам санатория передали в суд. Об этом в понедельник, 4 сентября,
Гендиректора обвиняют в том, что он с сентября 2016 года по март 2017 года не выплачивал зарплату 146 работникам и задолжал им более десяти миллионов рублей. Имеющиеся деньги он
Во время расследования руководство санатория отдало работникам шесть миллионов рублей долга.
Уголовное дело передали в Советский районный суд.
Напомним, весной за долги в санатории
В ходе расследования дела следователи
Врио губернатора заявил, что