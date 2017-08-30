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13:19, 30 августа 2017 507
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Бывшего рязанского чиновника перевели под домашний арест после признания в махинациях с землей

Бывшего рязанского чиновника перевели под домашний арест после признания в махинациях с землей

Экс-главу Екимовского сельского поселения Геннадия Бугрова перевели под домашний арест после признания в шести эпизодах мошенничества и одном — превышения должностных полномочий. Об этом сообщил сайт Советского районного суда Рязани.

На очередном заседании, прошедшем во вторник, 29 августа, следователь ходатайствовал о продлении ареста обвиняемого до 31 октября 2017 года. Он указывал, что, находясь на свободе, экс-чиновник может воздействовать на свидетелей, уничтожить доказательства или каким-либо другим способом помешать расследованию.

Адвокат Бугрова, в свою очередь, попросил суд отпустить его подзащитного, мотивируя тем, что подсудимый признался во всем содеянном и не собирается скрываться от следствия. В итоге суд встал на его сторону и заключил экс-чиновника под домашний арест до 4 октября включительно.

Напомним, Бугрова задержали в апреле текущего года. Его подозревали в незаконном завладении земельным участком. 30 августа стало известно, что бывшему главе Екимовского сельского поселения предъявили обвинение еще в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ) и одном эпизоде превышения должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, с 2009 по 2010 годы обвиняемый, являясь директором ООО «Торнадо-Аутдор», подделал шесть выписок из похозяйственной книги о наличии у его родственника и пяти подчиненных работников права собственности на земельные участки.

На основании поддельных документов на указанных граждан зарегистрировали участки, которые впоследствии они передали обвиняемому. В 2015 году, находясь в должности главы сельского поселения, он подделал выписки, согласно которым на присвоенных участках разрешено многоэтажное строительство.


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