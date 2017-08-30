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10:49, 30 августа 2017 346
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Глава сельского поселения попал под следствие за махинации с землей в Рязанском районе

Глава сельского поселения попал под следствие за махинации с землей в Рязанском районе

Глава одного из сельских поселений Рязанского района попал под следствие за мошенничество и превышение полномочий. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По версии следствия, в период с 2009 по 2010 годы обвиняемый, являясь директором коммерческой организаций, используя личное знакомство с действующим на тот момент главой администрации сельского поселения, организовал изготовление шести заведомо поддельных выписок из похозяйственной книги о наличии у его родственника и пяти подчиненных работников права собственности на земельные участки.

На основании указанных поддельных документов было зарегистрировано право собственности за указанными гражданами, которые впоследствии передали свои права на земельные участки обвиняемому. Будучи в дальнейшем избранным на должность главы сельского поселения, обвиняемый в 2015 году организовал изготовление и выдачу выписок, содержащих ложные сведения о том, что данные земельные участки относятся к территориальной зоне, где разрешено многоэтажное жилое строительство.

Чиновнику предъявили обвинение в шести преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере) и одного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).


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