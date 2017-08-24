В соцсетях появились сообщения о мародерстве на пожаре в Касимове

Во время крупного пожара в Касимове отмечены случаи мародерства. Об этом говорится в сообщении в группе «ВКонтакте» «
«Хочу обратиться к тем кто занимался марадёрством в доме N13, взяли золото с серванта и вещи из шкафа (хорошие взяли, а потрёпаное оставили) это вам в прок не пойдёт! Верните!!!» — говорится в сообщении [орфография и пунктуация сохранены].
Другой пользователь отметил в комментариях, что из вынесенного на улицу холодильника пропала еда.
Напомним, в ночь на четверг, 24 августа, огонь уничтожил два нежилых дома и крыши двух жилых домов на улице Крылова. Пожар