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20:03, 24 августа 2017 236
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В соцсетях появились сообщения о мародерстве на пожаре в Касимове

В соцсетях появились сообщения о мародерстве на пожаре в Касимове

Во время крупного пожара в Касимове отмечены случаи мародерства. Об этом говорится в сообщении в группе «ВКонтакте» «Типичный Касимов».

«Хочу обратиться к тем кто занимался марадёрством в доме N13, взяли золото с серванта и вещи из шкафа (хорошие взяли, а потрёпаное оставили) это вам в прок не пойдёт! Верните!!!» — говорится в сообщении [орфография и пунктуация сохранены].

Другой пользователь отметил в комментариях, что из вынесенного на улицу холодильника пропала еда.

Напомним, в ночь на четверг, 24 августа, огонь уничтожил два нежилых дома и крыши двух жилых домов на улице Крылова. Пожар тушили 90 человек. В сгоревших домах были зарегистрированы 40 человек, в том числе десять детей (из них восемь школьников). Для них объявили сбор помощи. Глава региона распорядился оказать жильцам сгоревших домов материальную помощь. Он взял ситуацию под свой контроль. Ранее сообщалось, что на восстановление сгоревших домов выделят пять миллионов рублей.


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