Для касимовских погорельцев определили размер компенсаций. Врио рязанского губернатора Николай Любимов распорядился, чтобы деньги выплачивали с четверга, 24 августа. Планируется, что люди начнут получать деньги в 15:00,
Все зарегистрированные в сгоревших домах касимовцы получат по десять тысяч рублей. Из Рязанского фонда социальной поддержки населения на каждого ребенка выделят по 20 тысяч, не зарегистрированные в сгоревших домах жильцы получат по десять тысяч.
Признанные пострадавшими семьи получат по 40 тысяч рублей из регионального бюджета и по 10 тысяч — из муниципального.
Сейчас списки погорельцев уточняют.
Ранее сообщалось, что на восстановление сгоревших домов
Напомним, огонь уничтожил два нежилых дома и крыши двух жилых домов на улице Крылова. Пожар