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13:12, 24 августа 2017 2 037
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Для касимовских погорельцев определили размер компенсаций

Для касимовских погорельцев определили размер компенсаций

Для касимовских погорельцев определили размер компенсаций. Врио рязанского губернатора Николай Любимов распорядился, чтобы деньги выплачивали с четверга, 24 августа. Планируется, что люди начнут получать деньги в 15:00, сообщает сайт правительства региона.

Все зарегистрированные в сгоревших домах касимовцы получат по десять тысяч рублей. Из Рязанского фонда социальной поддержки населения на каждого ребенка выделят по 20 тысяч, не зарегистрированные в сгоревших домах жильцы получат по десять тысяч.

Признанные пострадавшими семьи получат по 40 тысяч рублей из регионального бюджета и по 10 тысяч — из муниципального.

Сейчас списки погорельцев уточняют.

Ранее сообщалось, что на восстановление сгоревших домов выделят пять миллионов рублей.

Напомним, огонь уничтожил два нежилых дома и крыши двух жилых домов на улице Крылова. Пожар тушили 90 человек. В сгоревших домах были зарегистрированы 40 человек, в том числе десять детей (из них восемь школьников). Для них объявили сбор помощи.


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