Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:52, 6 апреля 2017 2 104
 0    0

Смертельное ДТП в Михайловском районе спровоцировал водитель грузовика. Фото

Смертельное ДТП в Михайловском районе спровоцировал водитель грузовика. Фото

Фото: УМВД по Рязанской области

Смертельное ДТП в Михайловском районе спровоцировал водитель грузовика. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным водитель грузовика заснул за рулем или пошел на обгон.

Грузовик МАЗ под управлением 32-летнего жителя Саратовской области выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом «Сетра», ехавшим по маршруту Москва-Элиста в сторону столицы.

В результате ДТП 49-летний водитель автобуса, житель Республики Калмыкия, и пассажир автобуса — 35-летний житель Ставропольского края, скончались на месте аварии.

В больницу с различными травмами доставили 32 человека, среди них семь несовершеннолетних. Десять человек, в том числе один ребенок, госпитализированы в тяжелом состоянии, 15 человек после оказания медпомощи отпустили домой. Один из пострадавших находится в реанимации.

Напомним, вечером 5 апреля на 215 км дороги М-6 в Михайловском районе рейсовый автобус Москва — Элиста столкнулся с грузовиком. Ранее с места аварии появилось фото и видео.

По факту аварии с участием автобуса в Михайловском районе возбуждено уголовное дело.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
11:02, 6 апреля 2017
Водитель разбившегося под Рязанью автобуса не мог спровоцировать аварию — перевозчик
10:34, 6 апреля 2017
Появилось видео с места смертельной аварии в Михайловском районе
9:59, 6 апреля 2017
В Касимове сгорела бывшая психбольница. Видео
9:52, 6 апреля 2017
Смертельное ДТП в Михайловском районе спровоцировал водитель грузовика. Фото
9:37, 6 апреля 2017
В Рязани сгорел автомобиль
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
В Рязани на косплей-фестивале костюмы персонажей показали около ста участников. Фоторепортаж

В Рязани на косплей-фестивале костюмы персонажей показали около ста участников. Фоторепортаж

В Рязани прошел десятый косплей-фестиваль JIYUU.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:30, 26 марта 2017 25 908
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 37
14:49, 24 марта 2017 24 947
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 7
11:03, 31 марта 2017 22 808
В Шилове Любимова накормили блинами и подарили плетеную куклу. Фоторепортаж
12:27, 25 марта 2017 21 311
Появилось видео с места трагической аварии в Луховицком районе
8:13, 6 апреля 2017 19 654
В аварии с автобусом и фурой под Рязанью погибли два человека и пострадали больше 30
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум