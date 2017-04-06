Смертельное ДТП в Михайловском районе спровоцировал водитель грузовика. Фото

Смертельное ДТП в Михайловском районе спровоцировал водитель грузовика. Об этом сообщила
По предварительным данным водитель грузовика заснул за рулем или пошел на обгон.
Грузовик МАЗ под управлением 32-летнего жителя Саратовской области выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом «Сетра», ехавшим по маршруту Москва-Элиста в сторону столицы.
В результате ДТП 49-летний водитель автобуса, житель Республики Калмыкия, и пассажир автобуса — 35-летний житель Ставропольского края, скончались на месте аварии.
В больницу с различными травмами доставили 32 человека, среди них семь несовершеннолетних. Десять человек, в том числе один ребенок, госпитализированы в тяжелом состоянии, 15 человек после оказания медпомощи отпустили домой. Один из пострадавших находится в реанимации.
Напомним, вечером 5 апреля на 215 км дороги М-6 в Михайловском районе рейсовый автобус Москва — Элиста
По факту аварии с участием автобуса в Михайловском районе