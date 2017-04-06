RZN.info публикует фото с места смертельного ДТП в Михайловском районе

Появились фото с места смертельного ДТП,
Среди пострадавших восемь детей с легкими травмами, шесть человек в тяжелом состоянии, 14 в состоянии средней тяжести.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, по факту ДТП проводится проверка.
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Появились фото с места смертельного ДТП,
Среди пострадавших восемь детей с легкими травмами, шесть человек в тяжелом состоянии, 14 в состоянии средней тяжести.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, по факту ДТП проводится проверка.
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На выставке собрано 26 работ Евгения Каширина.