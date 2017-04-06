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8:32, 6 апреля 2017 4 859
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RZN.info публикует фото с места смертельного ДТП в Михайловском районе

RZN.info публикует фото с места смертельного ДТП в Михайловском районе

Появились фото с места смертельного ДТП, произошедшем в Михайловском районе. 5 апреля на 215 км федеральной дороги М-6 «Каспий» в Михайловском районе Рязанской области погибли водитель и пассажир рейсового автобуса Москва — Элиста.

Среди пострадавших восемь детей с легкими травмами, шесть человек в тяжелом состоянии, 14 в состоянии средней тяжести.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, по факту ДТП проводится проверка.


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