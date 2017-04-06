В аварии с автобусом и фурой под Рязанью погибли два человека и пострадали больше 30

В результате ДТП, произошедшем вечером в среду, 5 апреля на 215 км федеральной дороги М-6 «Каспий» в Михайловском районе Рязанской области погибли водитель и пассажир рейсового автобуса Москва — Элиста. 31 пассажир доставлен в Михайловскую ЦРБ, передает
Среди пострадавших восемь детей с легкими травмами, шесть человек в тяжелом состоянии, 14 в состоянии средней тяжести.
По информации
На место происшествия выехали 37 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России — 20 человек и 5 единиц техники.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, по факту ДТП проводится проверка.