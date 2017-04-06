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8:13, 6 апреля 2017 16 234
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В аварии с автобусом и фурой под Рязанью погибли два человека и пострадали больше 30

В аварии с автобусом и фурой под Рязанью погибли два человека и пострадали больше 30

В результате ДТП, произошедшем вечером в среду, 5 апреля на 215 км федеральной дороги М-6 «Каспий» в Михайловском районе Рязанской области погибли водитель и пассажир рейсового автобуса Москва — Элиста. 31 пассажир доставлен в Михайловскую ЦРБ, передает ТАСС.

Среди пострадавших восемь детей с легкими травмами, шесть человек в тяжелом состоянии, 14 в состоянии средней тяжести.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о столкновении автобуса и грузового автомобиля поступило в 23 часа 20 минут 5 апреля.

На место происшествия выехали 37 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России — 20 человек и 5 единиц техники.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, по факту ДТП проводится проверка.


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