Появилось видео с места смертельной аварии в Михайловском районе

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По предварительным данным, авария произошла
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У каждого найдется знакомый, разбирающийся в железе, поэтому логичный шаг номер один— обратиться за помощью к залу, то есть к друзьям за советом.