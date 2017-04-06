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10:34, 6 апреля 2017 358
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Появилось видео с места смертельной аварии в Михайловском районе

Появилось видео с места смертельной аварии в Михайловском районе

Life опубликовал видео с места смертельной аварии в Михайловском районе. В результате ДТП погибли водитель и пассажир автобуса, более 30 человек пострадали.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя, который заснул за рулем или пошел на обгон. Напомним, вечером 5 апреля на 215 км дороги М-6 в Михайловском районе рейсовый автобус Москва — Элиста столкнулся с грузовиком.

Ранее с места аварии появилось фото. Один из полицейских, работавших на месте ДТП рассказал о спасении людей.


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