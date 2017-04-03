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14:14, 3 апреля 2017 162
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Из обновленных правил застройки Солотчи уберут семиэтажки в зоне санаториев

Из обновленных правил застройки Солотчи уберут семиэтажки в зоне санаториев

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Из проекта изменений в Правила землепользования и застройки Солотчи уберут пункты, касающиеся зон Р9 и Р10. Об этом RZN.info сообщили в городской администрации. В силе останется поправка, учреждающая новую зону Р13.

Доработать проект решили по итогам публичных слушаний. Ожидается, что гордума утвердит скорректированный вариант до конца весны.

Напомним, первоначально планировалось прописать для зон Р9 (Зона санаториев, профилакториев, пансионатов с лечением) и Р10 (Зона оздоровительных учреждений — оздоровительных лагерей, баз отдыха) предельную высоту зданий — семь этажей. На слушаниях 14 февраля все участники выступили против такой нормы, назвав ее завышенной.

В зону Р13 (Зона городских лесов и лесопарков на территории микрорайона Солотча) планируют перевести все территории поселка, которые сейчас относятся к зоне Р2 (Зона городских лесов и лесопарков). Новая зона отличается тем, что имеет только одно возможное назначение — «охрана природных территорий».

Подробнее о защите солотчинских лесов от застройки читайте в разделе «Публикации».


© RZN.info

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