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Установлено, что официального приглашения или какого-либо вызова на соревнования по боксу, которые 25 марта в Воскресенске организовал СК «Горняк», в «Сокол» не поступало.
«Администрация учреждения не имела оснований для издания приказа о командировании своих сотрудников и воспитанников на соревнования», — говорится в сообщении.
Выяснилось также, что остальные подростки, находящиеся в автомобиле во время аварии, неоднократно выступали на спортивных турнирах как учащиеся одной из общеобразовательных школ города.
Напомним, тренера рязанцев и