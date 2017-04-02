Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:59, 2 апреля 2017 497
 0    0

Погибших рязанских подростков официально на соревнования не вызывали — администрация

Погибших рязанских подростков официально на соревнования не вызывали — администрация

По поручению Олега Булекова администрация Рязани проверила безопасность перевозки детей в ДЮСШ «Сокол», воспитанник которой погиб в ДТП по дороге на показательные выступления в Воскресенск. Результаты проверки опубликовали на сайте горадминистрации.

Установлено, что официального приглашения или какого-либо вызова на соревнования по боксу, которые 25 марта в Воскресенске организовал СК «Горняк», в «Сокол» не поступало.

«Администрация учреждения не имела оснований для издания приказа о командировании своих сотрудников и воспитанников на соревнования», — говорится в сообщении.

Выяснилось также, что остальные подростки, находящиеся в автомобиле во время аварии, неоднократно выступали на спортивных турнирах как учащиеся одной из общеобразовательных школ города.

Напомним, тренера рязанцев и водителя «ГАЗели» арестовали.


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
8:59, 2 апреля 2017
Погибших рязанских подростков официально на соревнования не вызывали — администрация
20:11, 1 апреля 2017
Рязанцы могут проголосовать за представительницу региона на конкурсе «Мисс Россия»
19:19, 1 апреля 2017
В Москве разыскивают призывавшего людей к массовым беспорядкам нарушителя
17:04, 1 апреля 2017
Специалисты проверили условия содержания заключенных в скопинской колонии
16:51, 1 апреля 2017
Рязанки сняли на видео поющего около их машины мужчину 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Полезные знания по налогообложению для рязанского бизнеса

Полезные знания по налогообложению для рязанского бизнеса

29 марта семинар, посвященный системам налогообложения, провел руководитель СБК «Профит» Андрей Жильцов.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 48 469
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
19:12, 20 марта 2017 31 878
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
19:30, 26 марта 2017 24 196
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 35
14:49, 24 марта 2017 21 412
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 6
12:27, 25 марта 2017 20 100
Появилось видео с места трагической аварии в Луховицком районе
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум