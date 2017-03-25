За рулем попавшего в ДТП в Луховицком районе автомобиля был тренер одного из рязанцев. Информацию об этом подтвердили в в детско-юношеской спортивной школе «Сокол».
Мужчина вез своего воспитанника на частную спаринговую встречу по боксу в Воскресенск. Подросток 2004 года рождения занимался в детско-юношеской спортивной школе «Сокол».
Напомним, авария произошла утром, 25 марта. На 143 км трассы М-5. Столкнулись легковой автомобиль Renault и «ГАЗель». По предварительным данным, водитель грузовой машины выехал на полосу встречного движения. Водитель «ГАЗели» не пострадал. Погибли трое детей 12 и 13 лет, еще один 13-летний ребенок пострадал и был госпитализирован.