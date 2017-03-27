Тренера погибших в ДТП рязанских подростков арестовали

Суд избрал в отношении тренера погибших в ДТП рязанских подростков меру пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудник детско-юношеской спортивной школы «Сокол» Руслан Богданов, который вез своих воспитанников в Воскресенск, пробудет под арестом до 25 мая 2017 года, сообщили в Луховицком районном суде в понедельник, 27 марта.
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