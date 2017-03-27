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16:54, 27 марта 2017 981
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Тренера погибших в ДТП рязанских подростков арестовали

Тренера погибших в ДТП рязанских подростков арестовали

Суд избрал в отношении тренера погибших в ДТП рязанских подростков меру пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудник детско-юношеской спортивной школы «Сокол» Руслан Богданов, который вез своих воспитанников в Воскресенск, пробудет под арестом до 25 мая 2017 года, сообщили в Луховицком районном суде в понедельник, 27 марта.

Ранее суд также заключил под стражу водителя «ГАЗели» Сахиба Худавердиева, который врезался в Renault под управлением Богданова.

В отношении мужчин следственным отделом ОМВД России по Луховицкому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, смертельная авария произошла 25 марта на 143 километре трассы М-5. По предварительным данным, водитель грузовой машины выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли трое детей 12 и 13 лет, еще один мальчик 13 лет госпитализирован. Водитель «ГАЗели» не пострадал.


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