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10:44, 25 марта 2017 117
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Ехавший из Рязани «Рено» попал в ДТП, погибли трое детей

Ехавший из Рязани «Рено» попал в ДТП, погибли трое детей

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Трое детей погибли в результате столкновения легкового автомобиля Renault и «ГАЗели». Инцидент произошел утром 25 марта на луховицком участке федеральной трассы М-5 «Урал», передают «Луховицкие вести».

Как прокомментировали агентству в ОМВД, автомобиль Renault ехал из Рязани. По предварительным данным, водитель грузовой машины выехал на полосу встречного движения, в результате чего машины столкнулись.

Еще один несовершеннолетний в тяжелом состоянии был госпитализирован. Обстоятельства случившегося устанавливаются.


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