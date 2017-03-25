Ехавший из Рязани «Рено» попал в ДТП, погибли трое детей

Трое детей погибли в результате столкновения легкового автомобиля Renault и «ГАЗели». Инцидент произошел утром 25 марта на луховицком участке федеральной трассы М-5 «Урал», передают «
Как прокомментировали агентству в ОМВД, автомобиль Renault ехал из Рязани. По предварительным данным, водитель грузовой машины выехал на полосу встречного движения, в результате чего машины столкнулись.
Еще один несовершеннолетний в тяжелом состоянии был госпитализирован. Обстоятельства случившегося устанавливаются.