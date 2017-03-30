Следком возбудил уголовное дело по фактам нарушений в рязанской спортшколе, сообщает
В рамках уголовного дела следователям предстоит выяснить, на каких основаниях осуществлялась перевозка детей на спортивное мероприятие, были ли эти действия согласованы с руководством спортивной школы и организаторами соревнования, установить лиц, ответственных за безопасность несовершеннолетних, а также иные значимые обстоятельства.
По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководства спортивной школы и иных должностных лиц.
Напомним,