Врачи рассказали о состоянии выжившего в смертельном ДТП подростка. 12-летнего мальчика доставили в Луховицкую центральную районную больницу в тяжелом состоянии, сообщает телеканал «
«У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушиб легкого, переломы», — рассказала замглавврача Наталья Киндякова.
Подростка перевели из реанимации в операционную. Врачи обследуют его для исключения тупой травмы живота.
Напомним, утром в субботу, 25 марта, на 143-м км трассы М-5 Renault столкнулся с «ГАЗелью». По предварительным данным, «ГАЗель» вылетела на встречную полосу и врезалась в легковой автомобиль, в котором находились спортсмены. Погибли трое боксеров 12 и 13 лет. Еще одного мальчика и его тренера госпитализировали. Водитель «ГАЗели» отделался ушибами.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Расследование