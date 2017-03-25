Прокурор Московской области будет контролировать расследование ДТП с рязанскими подростками

Прокурор Московской области Алексей Захаров будет контролировать расследование смертельного ДТП с рязанскими подростками. Об этом сообщает «
Утром в субботу, 25 марта, на 143-м км трассы М-5 в Луховицком районе Renault столкнулся с «ГАЗелью». По предварительным данным, «ГАЗель» вылетела на встречную полосу и врезалась в легковой автомобиль, в котором находились спортсмены. Погибли трое боксеров 12 и 13 лет. Еще одного мальчика и его тренера госпитализировали. Водитель «ГАЗели» отделался ушибами.
«Прокурор Московской области Алексей Захаров взял на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом ОМВД России по Луховицкому району по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Подростки ехали на соревнования по боевым единоборствам в Воскресенск.