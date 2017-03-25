Очевидец рассказал о страшном ДТП в Луховицком районе. Видео

Очевидец рассказал о страшном ДТП в Луховицком районе. В аварии погибли трое детей 12 и 13 лет, еще одного 13-летнего ребенка госпитализировали с травмами.
В субботу, 25 марта, Renault столкнулся с «ГАЗелью» на 143-м км трассы М-5. По предварительным данным, водитель грузовой машины выехал на полосу встречного движения.
«Я видел именно удар, и вылазил водитель „ГАЗели“ снизу. А вот этих уже доставали. Никто уже из этой машины не выходил. Из нее уже вытаскивали», — отметил очевидец.
По его словам, скорая прибыла быстро: примерно через три минуты. Мужчина предположил, что авария могла произойти из-за гололеда. Он также вспомнил, что в километре от этого места уже случалось смертельное ДТП: тогда погибли пять человек.
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