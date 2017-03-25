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12:27, 25 марта 2017 2 559
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В Луховицком районе произошла смертельная авария. Трое детей погибло. (Видео с места ДТП)

В Луховицком районе произошла смертельная авария. Трое детей погибло. (Видео с места ДТП)

РЕН ТВ снял сюжет с места аварии, произошедшей в Луховицком районе. В ДТП погибли трое детей, автомобиль направлялся из Рязани.

Инцидент произошел утром в субботу, 25 марта. На 143 км трассы М-5. Столкнулись легковой автомобиль Renault и «ГАЗель». По предварительным данным, водитель грузовой машины выехал на полосу встречного движения, Водитель «ГАЗели» не пострадал.

Дети и их тренер ехали на частную спаринговую встречу по боксу. Погибли трое детей 12 и 13 лет, еще один 13-летний ребенок пострадал и был госпитализирован.

На месте работают полицейские, устанавливаются обстоятельства аварии.


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