В Луховицком районе произошла смертельная авария. Трое детей погибло. (Видео с места ДТП)

РЕН ТВ снял сюжет с места аварии, произошедшей в Луховицком районе. В ДТП
Инцидент произошел утром в субботу, 25 марта. На 143 км трассы М-5. Столкнулись легковой автомобиль Renault и «ГАЗель». По предварительным данным, водитель грузовой машины выехал на полосу встречного движения, Водитель «ГАЗели» не пострадал.
Дети и их тренер ехали на частную спаринговую встречу по боксу. Погибли трое детей 12 и 13 лет, еще один 13-летний ребенок пострадал и был госпитализирован.
На месте работают полицейские, устанавливаются обстоятельства аварии.