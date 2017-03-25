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14:57, 25 марта 2017 1 281
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RZN.info публикует фото с места смертельной аварии в Луховицком районе

RZN.info публикует фото с места смертельной аварии в Луховицком районе

RZN.info публикует фото с места смертельной аварии в Луховицком районе. В ДТП погибли трое подростков 12 и 13 лет, еще одного 13-летнего ребенка госпитализировали с травмами.

Напомним, авария произошла утром, 25 марта. На 143-м км трассы М-5. Столкнулись легковой автомобиль Renault и «ГАЗель». По предварительным данным, водитель грузовой машины выехал на полосу встречного движения. Водитель «ГАЗели» не пострадал.

Ранее стало известно, что за рулем попавшего в ДТП автомобиля был тренер одного из рязанцев. Мужчина вез своего воспитанника на частную спаринговую встречу по боксу в Воскресенск.


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