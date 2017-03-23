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10:11, 23 марта 2017 279
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Мэрия разрешила построить жилой комплекс вместо «Барса на Есенина»

Мэрия разрешила построить жилой комплекс вместо «Барса на Есенина»

Администрация Рязани разрешила ОАО «ГСКБ» использовать четыре участка на перекрестке улиц Есенина и Грибоедова под «многоэтажные здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения». Постановление официально опубликовано в четверг, 23 марта.

На территории площадью четыре гектара планируют построить торговый атриум, из которого будут «расти» шесть 26-этажек. Также предусмотрены полностью двустороннее движение по улице Есенина с расширением ее до шести полос у перекрестка; строительство двух надземных переходов; создание 2 250 парковочных мест под высотками, на открытых стоянках и в четырехэтажном паркинге, совмещенном со спортзалами и бассейном.

Сейчас на территории расположены «Барс на Есенина», «Апельсин» со складами, торговая галерея, стоянка, заправка, заброшенная котельная, а также бассейн «Спартак», в котором и рассчитывают оборудовать паркинг.

Инвестор надеется начать строительство осенью 2017 года.

Напомним, проект выносился на публичные слушания, где получил поддержку примерно 150 человек, 1 691 подпись в свою пользу и положительное заключение комиссии.


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