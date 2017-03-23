Мэрия разрешила построить жилой комплекс вместо «Барса на Есенина»

Администрация Рязани разрешила ОАО «ГСКБ» использовать четыре участка на перекрестке улиц Есенина и Грибоедова под «многоэтажные здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения». Постановление официально опубликовано в четверг, 23 марта.
На территории площадью четыре гектара планируют построить торговый атриум, из которого будут «расти»
Сейчас на территории расположены «Барс на Есенина», «Апельсин» со складами, торговая галерея, стоянка, заправка, заброшенная котельная, а также бассейн «Спартак», в котором и рассчитывают оборудовать паркинг.
Инвестор надеется начать строительство осенью 2017 года.
Напомним, проект выносился на публичные слушания, где получил поддержку примерно 150 человек, 1 691 подпись в свою пользу и