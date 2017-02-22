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8:27, 22 февраля 2017 335
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Строительство жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» прошло слушания

Строительство жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» прошло слушания

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру разрешить ОАО «ГСКБ» использовать четыре участка на перекрестке улиц Есенина и Грибоедова под «многоэтажные здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения». Заключение официально опубликовали в среду, 22 февраля.

На территории площадью четыре гектара планируют построить торговый атриум, из которого будут «расти» шесть 26-этажек. Также предусмотрены полностью двустороннее движение по улице Есенина с расширением ее до шести полос у перекрестка; строительство двух надземных переходов; создание 2 250 парковочных мест под высотками, на открытых стоянках и в четырехэтажном паркинге, совмещенном со спортзалами и бассейном.

Сейчас на территории расположены «Барс на Есенина», «Апельсин» со складами, торговая галерея, стоянка, заправка, заброшенная котельная, а также бассейн «Спартак», в котором и рассчитывают оборудовать паркинг.

Инвестор надеется начать строительство осенью 2017 года.

Напомним, на самих слушаниях 15 февраля из примерно 150 участников против выступили меньше десяти. Согласно заключению, комиссия также получила в поддержку заявок 1 691 подписей горожан и пять обращений организаций.


© RZN.info

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