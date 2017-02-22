Строительство жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» прошло слушания

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру разрешить ОАО «ГСКБ» использовать четыре участка на перекрестке улиц Есенина и Грибоедова под «многоэтажные здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения». Заключение официально опубликовали в среду, 22 февраля.
На территории площадью четыре гектара планируют построить торговый атриум, из которого будут «расти»
Сейчас на территории расположены «Барс на Есенина», «Апельсин» со складами, торговая галерея, стоянка, заправка, заброшенная котельная, а также бассейн «Спартак», в котором и рассчитывают оборудовать паркинг.
Инвестор надеется начать строительство осенью 2017 года.
Напомним, на самих слушаниях 15 февраля из примерно 150 участников против выступили меньше десяти. Согласно заключению, комиссия также получила в поддержку заявок 1 691 подписей горожан и пять обращений организаций.