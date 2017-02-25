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12:24, 25 февраля 2017 166
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В Общественной палате предложили вооружить водителей скорой помощи

В Общественной палате предложили вооружить водителей скорой помощи

Член Общественной палаты России Владимир Слепак предложил обеспечить бригады скорой помощи лицензированной охраной с оружием. По его мнению, это поможет предотвратить нападения на медиков, передает «РИА Новости».

Слепак попросит министра здравоохранения Веронику Скворцову обеспечить врачей скорой помощи видеорегистраторами и обязать Минздрав восстановить в стране систему медицинских вытрезвителей из-за того, что «большинство преступлений против врачей совершают лица в тяжелой форме алкогольного опьянения, которые не контролируют своё поведение».

«Также думаю, что большую роль в работе скорой помощи должен играть бортовой компьютер, позволяющий через страховой полис получить исчерпывающую информацию о состоянии здоровья человека через базу данных лечебных учреждений и предусмотреть ситуацию с учетом имеющихся сведений о пациенте», — отметил Владимир Слепак.

Общественник также считает необходимым просить Росгвардию провести проверку ЧОПов, охраняющих предприятия здравоохранения, чтобы выяснить, на всех ли объектах есть средства видеонаблюдения и оперативного реагирования. По мнению Слепака, МВД должно установить в дежурных частях полиции для оперативного реагирования радиостанции, настроенные на частоту, используемую скорой помощью, «с учётом обеспечения врачей портативными радиостанциями».

В последнее время участились случаи нападения на медработников. Так, в ночь на четверг, 23 февраля, пьяный пациент избил медсестру и санитарку в больнице Великого Новгорода. В субботу, 26 февраля, в саратовской больнице мужчина ударил фельдшера по голове.


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