В Общественной палате предложили вооружить водителей скорой помощи

Член Общественной палаты России Владимир Слепак предложил обеспечить бригады скорой помощи лицензированной охраной с оружием. По его мнению, это поможет предотвратить нападения на медиков, передает «
Слепак попросит министра здравоохранения Веронику Скворцову обеспечить врачей скорой помощи видеорегистраторами и обязать Минздрав восстановить в стране систему медицинских вытрезвителей из-за того, что «большинство преступлений против врачей совершают лица в тяжелой форме алкогольного опьянения, которые не контролируют своё поведение».
«Также думаю, что большую роль в работе скорой помощи должен играть бортовой компьютер, позволяющий через страховой полис получить исчерпывающую информацию о состоянии здоровья человека через базу данных лечебных учреждений и предусмотреть ситуацию с учетом имеющихся сведений о пациенте», — отметил Владимир Слепак.
Общественник также считает необходимым просить Росгвардию провести проверку ЧОПов, охраняющих предприятия здравоохранения, чтобы выяснить, на всех ли объектах есть средства видеонаблюдения и оперативного реагирования. По мнению Слепака, МВД должно установить в дежурных частях полиции для оперативного реагирования радиостанции, настроенные на частоту, используемую скорой помощью, «с учётом обеспечения врачей портативными радиостанциями».
В последнее время участились случаи нападения на медработников. Так, в ночь на четверг, 23 февраля, пьяный пациент