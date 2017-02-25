В больнице Саратова мужчина напал на фельдшера

В больнице № 9 Саратова мужчина напал на фельдшера. Инцидент произошел в субботу, 25 февраля, около 7:00, передает
В приемном отделении больницы произошел конфликт между медработником и мужчиной, сопровождавшим пациентку.
«Молодой человек ударил головой фельдшера в лицо. Мужчина был задержан правоохранительными органами», — рассказал пресс-секретарь саратовского Минздрава Александр Колоколов.
Пострадавшего госпитализировали. Ему оказывают необходимую помощь.
Причины инцидента неизвестны.
В отношении нападавшего составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ. Его поступок квалифицировали как хулиганство.
В последнее время участились случаи нападения на медицинских работников. Так, вночь на четверг, 23 февраля, пьяный пациент