Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:07, 25 февраля 2017 164
 0    0

В больнице Саратова мужчина напал на фельдшера

В больнице Саратова мужчина напал на фельдшера

Фото: Pixabay.com

В больнице № 9 Саратова мужчина напал на фельдшера. Инцидент произошел в субботу, 25 февраля, около 7:00, передает ТАСС.

В приемном отделении больницы произошел конфликт между медработником и мужчиной, сопровождавшим пациентку.

«Молодой человек ударил головой фельдшера в лицо. Мужчина был задержан правоохранительными органами», — рассказал пресс-секретарь саратовского Минздрава Александр Колоколов.

Пострадавшего госпитализировали. Ему оказывают необходимую помощь.

Причины инцидента неизвестны.

В отношении нападавшего составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ. Его поступок квалифицировали как хулиганство.

В последнее время участились случаи нападения на медицинских работников. Так, вночь на четверг, 23 февраля, пьяный пациент избил медсестру и санитарку в новгородской больнице.


© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:07, 25 февраля 2017
В больнице Саратова мужчина напал на фельдшера
11:15, 25 февраля 2017
Британские ученые научили шмелей играть в футбол. Видео
10:35, 25 февраля 2017
На пожаре в Рыбновском районе погиб мужчина 1
10:17, 25 февраля 2017
В Нальчике погиб сноубордист из Москвы
9:53, 25 февраля 2017
При столкновении «Ниссана» и «двенадцатой» в Рыбновском районе пострадали трое
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Почему не стоит быть должником «Теплосети»

Почему не стоит быть должником «Теплосети»

В минувшем году муниципальная «Теплосеть» подала больше 1 600 исков к рязанцам.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 50 333
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 20
11:04, 15 февраля 2017 44 201
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 40 284
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 30 489
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 27 551
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум