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19:57, 24 февраля 2017 334
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Пьяный пациент избил медсестру и санитарку в новгородской больнице. Видео

Пьяный пациент избил медсестру и санитарку в новгородской больнице. Видео

Тяжелые травмы сотрудникам Новгородской областной клинической больницы (ОКБ) нанес пьяный пациент, передает ТАСС.

«В четверг ночью бригада „скорой помощи“ доставила из городского кафе в больницу мужчину 1978 года рождения с рваной раной на лице. Он был нетрезв и агрессивен», — сообщили в ведомстве.

В результате его агрессивных действий пострадали три человека.

Медсестра с сотрясением мозга госпитализирована в нейрохирургическое отделение ОКБ. Санитарка с переломом лицевых костей попала в отделение челюстно-лицевой хирургии. Был травмирован также один из охранников ОКБ.

Виновника задержала полиция.

По факту ЧП правоохранительные органы проводят проверку.


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