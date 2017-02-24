Пьяный пациент избил медсестру и санитарку в новгородской больнице. Видео

Тяжелые травмы сотрудникам Новгородской областной клинической больницы (ОКБ) нанес пьяный пациент, передает
«В четверг ночью бригада „скорой помощи“ доставила из городского кафе в больницу мужчину 1978 года рождения с рваной раной на лице. Он был нетрезв и агрессивен», — сообщили в ведомстве.
В результате его агрессивных действий пострадали три человека.
Медсестра с сотрясением мозга госпитализирована в нейрохирургическое отделение ОКБ. Санитарка с переломом лицевых костей попала в отделение челюстно-лицевой хирургии. Был травмирован также один из охранников ОКБ.
Виновника задержала полиция.
По факту ЧП правоохранительные органы проводят проверку.