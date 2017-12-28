Рязанский сити-менеджер впервые провел пресс-конференцию. Главные темы

В четверг, 28 декабря, и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов провел пресс-конференцию по итогам трех месяцев работы.

Он отметил, что работа мэра очень насыщенная. «Приходится вникать во все детали, есть много проблем и задач. В рабочем кабинете провожу минимум 13 часов», — рассказал сити-менеджер.

Он добавил, что в конце ноября у него появилось свободное время и он нарядил елку. «Остался с ребенком и решил нарядить елку, потому что больше свободного времени не будет», — признался Карабасов.

Ппресс-конференция чиновника продлилась ровно час, в течение которого он ответил на вопросы рязанских журналистов.

Уборка улиц

Сергей Карабасов отметил, что с одной из серьезных проблемх на посту мэра столкнулся во время первого снегопада. Для уборки дорог город закупил 11 единиц техники. Еще 11 дополнительных мини-тракторов для чистки тротуаров появятся в Рязани уже с января.

Кроме того, город планирует отказаться от пескосоляной смеси. В райцентре хотят применять антигололедные реагенты, который уже опробовали в этом году на улице Почтовой.

Транспорт

Новые платные парковки в центре Рязани запустят уже 15 января. Около 900 машиномест появятся на второстепенных улицах в Рязани. Сити-менеджер заверил, что эффект от увеличения стоимости проезда Автоколонна № 1310 почувствует уже через полгода. По его словам, ситуация с общественным транспортом в Рязани находится на контроле.

Ремонт дорог

В мороз в Рязани отремонтировали 400 квадратных метров дорог. Сергей Карабасов пояснил, что город использует технологию литого асфальта, которая позволяет делать ямочный ремонт в минусовою температуру. В целом дорожная компания в райцентре завершилась. Всего отремонтировали 47 объектов, общей протяженность 36 километров. Особо Карабасов выделил работы на Куйбышевское шоссе, где теплотрассу вынесли из-под дорожного полотна.

Благоустройство

И. о. мэра рассказал о желании сделать Лесопарк полностью пешеходной зоной. Летний транспорт он предложил пустить в обход, по проезду Речников.

Кроме того, в городе продолжится программа «Формирование комфортной городской среды». Так, в список благоустройства может попасть Лесопарк и прочие скверы Рязани. Продолжится и реконструкция Лыбедского бульвара. В следующем году под мостом улицы Ленина сделают сквозной проход. Он позволит соединить две части Лыбедского бульвара пешеходной дорожкой.

Подсветка зданий

Карабасов рассказал, что в городе хотят подсветить еще 50 зданий. На этой неделе уже завершились работы на задании профсоюзов на Первомайском проспекте, школе №10 на улице Вокзальной, зданиях областной филармонии и мэрии на улице Радищева.

В список будущих зданий с подсветкой также входит Рязанский кремль и солотчинский монастырь.

В завершении пресс-конференции и.о. мэра Рязани отметил, что подобные встречи он хочет проводить раз в три месяца.