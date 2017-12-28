Рязанский сити-менеджер впервые провел пресс-конференцию. Главные темы

В четверг, 28 декабря, и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов провел пресс-конференцию по итогам трех месяцев работы.
Он отметил, что работа мэра очень насыщенная. «Приходится вникать во все детали, есть много проблем и задач. В рабочем кабинете провожу минимум 13 часов», — рассказал сити-менеджер.
Он добавил, что в конце ноября у него появилось свободное время и он нарядил елку. «Остался с ребенком и решил нарядить елку, потому что больше свободного времени не будет», — признался Карабасов.
Ппресс-конференция чиновника продлилась ровно час, в течение которого он ответил на вопросы рязанских журналистов.
Уборка улиц
Сергей Карабасов отметил, что с одной из серьезных проблемх на посту мэра столкнулся во время первого снегопада. Для уборки дорог город закупил 11 единиц техники. Еще 11 дополнительных мини-тракторов для чистки тротуаров
Кроме того, город планирует
Транспорт
Новые платные парковки в центре Рязани запустят уже 15 января. Около 900 машиномест
Ремонт дорог
В мороз в Рязани
Благоустройство
И. о. мэра рассказал о желании
Кроме того, в городе продолжится программа «Формирование комфортной городской среды». Так, в список благоустройства может попасть Лесопарк и прочие скверы Рязани. Продолжится и реконструкция Лыбедского бульвара. В следующем году под мостом улицы Ленина
Подсветка зданий
Карабасов рассказал, что в городе хотят
В список будущих зданий с подсветкой также входит Рязанский кремль и солотчинский монастырь.
В завершении пресс-конференции и.о. мэра Рязани отметил, что подобные встречи он хочет проводить раз в три месяца.