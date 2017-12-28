Новые платные парковки в центре Рязани запустят 15 января. Список

Новые парковки в центре Рязани запустят 15 января. Об этом сообщил и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов в четверг, 28 декабря.
Напомним, платные парковки появятся на следующих участках:
Рязанской спецтехнике разрешили парковаться бесплатно
- улица Радищева от пересечения с улицей Свободы до пересечения с улицей Есенина;
- улица Свободы от пересечения с улицей Чапаева до пересечения с улицей Ленина;
- улица Горького от пересечения с улицей Есенина до пересечения с Право-Лыбедской улицей;
- улица Вокзальная от дома №30 до пересечения с Первомайским проспектом (в районе дома №27 по Первомайскому проспекту)
- улица Чапаева от пересечения с улицей Кудрявцева до пересечения с улицей Свободы;
- улица Яхонтова от пересечения с улица Свободы до пересечения с улицей Есенина;
- улица Полевая от пересечения с улицей Свободы до пересечения с улицей Есенина;
- Бульварный переулок от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Радищева;
- Газетный переулок от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Урицкого;
- улицей Урицкого от пересечения с Газетным переулком до пересечения с ул. Есенина;
- Пролетарская улица от пересечения с улицей Маяковского до пересечения с улицей Чапаева.
Всего на втором этапе появится около 900 машиномест.