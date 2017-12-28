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15:10, 28 декабря 2017 246
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В мороз отремонтировали 400 квадратных метров рязанских дорог

В мороз отремонтировали 400 квадратных метров рязанских дорог

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В мороз в Рязани отремонтировали 400 квадратных метров дорог. Об этом сообщил и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов на пресс-конференции в четверг, 28 декабря.

«Мы использовали технологию литого асфальта, которая позволяет делать ямочный ремонт в минусовою температуру. Так, за последние три недели мы заделали 400 квадратных метров ям и выбоин. Сейчас погода не позволяет укладывать асфальт в воду», — отметил Карабасов.

Он отметил, что в целом дорожная компания в городе завершилась. Всего отремонтировали 47 объектов, общей протяженность 36 километров.

Особо Карабасов выделил работы на Куйбышевское шоссе, где теплотрассу вынесли из-под дорожного полотна. «Весной там мы планируем доделать тротуары и дорожки вдоль шоссе», — сказал он.

Он подчеркнул, что темп ремонта 2017 года будет сохранен и в следующем.


© RZN.info

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