В мороз отремонтировали 400 квадратных метров рязанских дорог

В мороз в Рязани отремонтировали 400 квадратных метров дорог. Об этом сообщил и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов на пресс-конференции в четверг, 28 декабря.
«Мы использовали технологию литого асфальта, которая позволяет делать ямочный ремонт в минусовою температуру. Так, за последние три недели мы заделали 400 квадратных метров ям и выбоин. Сейчас погода не позволяет укладывать асфальт в воду», — отметил Карабасов.
Он отметил, что в целом дорожная компания в городе завершилась. Всего отремонтировали 47 объектов, общей протяженность 36 километров.
Особо Карабасов выделил работы на Куйбышевское шоссе, где теплотрассу
Он подчеркнул, что темп ремонта 2017 года будет сохранен и в следующем.