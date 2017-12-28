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14:12, 28 декабря 2017 630
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Карабасов хочет сделать Лесопарк полностью пешеходной зоной

Карабасов хочет сделать Лесопарк полностью пешеходной зоной

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов хочет сделать Лесопарк полностью пешеходной зоной. Об этом он сообщил в четверг, 28 декабря, на пресс-конференции.

«У нас есть идея, чтобы дорога в Лесопарке стала полностью пешеходной. Летний транспорт мы хотим пустить в обход, по проезду Речников», — заявил Карабасов.

Он также отметил, что Лесопарк может войти в список благоустройства территорий по федеральной программе «Формирование городской среды». Напомним, в рамках этой программы в 2017 году благоустроили Лыбедский бульвар около цирка.


© RZN.info

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