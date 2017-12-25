Появились предварительные итоги анализа ДТП с автобусом на Славянском проспекте

Колеса автобуса, попавшего в ДТП в Москве, в начале движения были резко вывернуты вправо. Он направлялся с отклонением от маршрута следования, передает «
«При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился», — рассказала «Группа ГАЗ» по результатам предварительного анализа происшествия.
Полиция задержала водителя автобуса. По факту аварии возбудили два уголовных дела по статьям «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Напомним, автобус
Позже водитель автобуса