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20:07, 25 декабря 2017 1 253
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Очевидец рассказал о ДТП с автобусом на «Славянском бульваре»

Очевидец рассказал о ДТП с автобусом на «Славянском бульваре»

Очевидец рассказал о ДТП с автобусом на «Славянском бульваре». «Автобус стоял — и резко поехал», — рассказал он в сообщении «RT».

По его словам, он со своим другом были пассажирами этого автобуса. «Сколковский экспресс» должен был отъезжать в 15:00. «Мы с товарищем пришли раньше, примерно в 14:45. Купили билеты, сели», — рассказал мужчина.

По его словам, из-за возникших сложностей с оплатой проезда они разговаривали с водителем автобуса, и тот показался им адекватным.

Он также отметил, что в автобусе помимо водителя почти никого не было — только мужчина с другом и еще один человек.

«Мы пошли в конец автобуса, сели. И минуты через две вдруг внезапно заработал мотор, автобус помчался на тротуар и врезался в переход», — пояснил он.

Напомним, автобус съехал в подземный переход в понедельник, 25 декабря. Авария попала на камеры видеонаблюдения. Погибли пять человек.

Позже водитель автобуса рассказал свою версию происшествия.


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