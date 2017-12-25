Очевидец рассказал о ДТП с автобусом на «Славянском бульваре». «Автобус стоял — и резко поехал», — рассказал он в сообщении «
По его словам, он со своим другом были пассажирами этого автобуса. «Сколковский экспресс» должен был отъезжать в 15:00. «Мы с товарищем пришли раньше, примерно в 14:45. Купили билеты, сели», — рассказал мужчина.
По его словам, из-за возникших сложностей с оплатой проезда они разговаривали с водителем автобуса, и тот показался им адекватным.
Он также отметил, что в автобусе помимо водителя почти никого не было — только мужчина с другом и еще один человек.
«Мы пошли в конец автобуса, сели. И минуты через две вдруг внезапно заработал мотор, автобус помчался на тротуар и врезался в переход», — пояснил он.
Напомним, автобус
Позже водитель автобуса