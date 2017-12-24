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14:50, 24 декабря 2017 2 508
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Праздник к нам приходит. Обзор снимков рязанцев в Instagram

Праздник к нам приходит. Обзор снимков рязанцев в Instagram

В субботу, 23 декабря, в Рязани стартовал марафон новогодних праздников. В 18:00 от ТЦ «Атрон» до улицы Почтовой прошел парад Дедов Морозов, который возглавила оленья упряжка со снегурочкой и символом 2018 года — собакой хаски.

Жители города прошли путь вместе с новогодними персонажами, но большая часть зрителей выстроилась вдоль улицы Ленина и Почтовой.

После парада в Рязани открылась резиденция Деда Мороза. С 24 декабря по 7 января Дед Мороз примет в резиденции детей, сфотографируется с ними и подарит открытки со своим автографом.

Также на «Подбелке» торжественно зажгли «звездное небо», которое в Рязани появилось впервые.

На Лыбедском бульваре установили «рок-каток». Стало известно, что в лесопарке появится четветый городской каток.

Редакция RZN.info сделала небольшую подборку снимков и видео рязанцев из Instagram.


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