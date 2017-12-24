Праздник к нам приходит. Обзор снимков рязанцев в Instagram

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В субботу, 23 декабря, в Рязани стартовал марафон новогодних праздников. В 18:00 от ТЦ «Атрон» до улицы Почтовой прошел парад Дедов Морозов, который возглавила оленья упряжка со снегурочкой и символом 2018 года — собакой хаски.
Жители города прошли путь вместе с новогодними персонажами, но большая часть зрителей выстроилась вдоль улицы Ленина и Почтовой.
После парада в Рязани открылась резиденция Деда Мороза. С 24 декабря по 7 января Дед Мороз примет в резиденции детей, сфотографируется с ними и подарит открытки со своим автографом.
Также на «Подбелке» торжественно зажгли «звездное небо», которое в Рязани появилось впервые.
На Лыбедском бульваре установили «рок-каток». Стало известно, что в лесопарке появится четветый городской каток.
Редакция RZN.info сделала небольшую подборку снимков и видео рязанцев из Instagram.