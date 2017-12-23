В Рязани прошел парад Дедов Морозов. Видео

В Рязани прошел парад Дедов Морозов. Шествие началось от ТЦ «Атрон».
Сотни рязанцев в костюмах Деда Мороза и Снегурочки
Из-за парада временно
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Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина
В Рязани прошел парад Дедов Морозов. Шествие началось от ТЦ «Атрон».
Сотни рязанцев в костюмах Деда Мороза и Снегурочки
Из-за парада временно
© RZN.info
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