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17:43, 23 декабря 2017 288 974
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В Рязани прошел парад Дедов Морозов. Видео

В Рязани прошел парад Дедов Морозов. Видео

Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

В Рязани прошел парад Дедов Морозов. Шествие началось от ТЦ «Атрон».

Сотни рязанцев в костюмах Деда Мороза и Снегурочки прошли до улицы Почтовой, где этим же вечером открыли резиденцию новогоднего волшебника и зажгли «звездное небо».

Из-за парада временно перекрывали движение по улице Ленина от Перекрестка с улицей Введенской до пересечения с Почтовой.


© RZN.info

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