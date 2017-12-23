В Рязани открылась резиденция Деда Мороза. Фото

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С 24 декабря по 7 января Дед Мороз примет в резиденции детей, сфотографируется с ними и подарит открытки со своим автографом (ежедневно с 12:00 до 18:00). Там рязанцы в течение всех новогодних праздников смогут бесплатно
Резиденция проведет конкурс новогодних подарков, сделанных своими руками. До 31 декабря дети должны показать подарки Деду Морозу. Их фотографии опубликуют на
Победитель получит поездку на Кремлевскую елку в Москву во время новогодних каникул. В понедельник, 8 января, на Почтовой пройдут проводы Деда Мороза. Организаторы мероприятий отмечают, что расписание может измениться.