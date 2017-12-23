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20:30, 23 декабря 2017 20 857
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В Рязани открылась резиденция Деда Мороза. Фото

В Рязани открылась резиденция Деда Мороза. Фото

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

После парада по улице Ленина «делегация» Дедов Морозов под духовой оркестр пришла на улицу Почтовую. Встретил их исполняющий обязанности главы администрации Сергей Карабасов. Около здания почтамта они открыли резиденцию Деда Мороза.

С 24 декабря по 7 января Дед Мороз примет в резиденции детей, сфотографируется с ними и подарит открытки со своим автографом (ежедневно с 12:00 до 18:00). Там рязанцы в течение всех новогодних праздников смогут бесплатно покататься на оленьей или собачьей упряжке.

Резиденция проведет конкурс новогодних подарков, сделанных своими руками. До 31 декабря дети должны показать подарки Деду Морозу. Их фотографии опубликуют на сайте организаторов и в группе компании «Зеленый сад» «ВКонтакте». За понравившийся подарок будет открыто голосование. Итоги конкурса подведут 1 января в 12:00.

Победитель получит поездку на Кремлевскую елку в Москву во время новогодних каникул. В понедельник, 8 января, на Почтовой пройдут проводы Деда Мороза. Организаторы мероприятий отмечают, что расписание может измениться.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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Где рязанцу купить товары дешевле?

Где рязанцу купить товары дешевле?

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