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21:17, 23 декабря 2017 1 882
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Карабасов и главный Дед Мороз Рязани дали старт новогодними мероприятиям 2

Карабасов и главный Дед Мороз Рязани дали старт новогодними мероприятиям

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В субботу, 23 декабря, в Рязани начались праздничные предновогодние мероприятия.

Первым из них стал парад Дедов Морозов и Снегурочек. Началось шествие с перекрестка у ТЦ «Атрон». Открывала колонну упряжка с оленями, где сидела Снегурочка с символом будущего года — Собакой породы хаски. Далее по дороге двигался белый кабриолет, на котором ехали главный виновник торжества. За ними прошел оркестр с парадом из сотни Дедов Морозов и Снегурочек. Они поздравляли Рязань с наступающим праздником и создавали атмосферу вечера.

Жители города прошли путь вместе с новогодними персонажами, но большая часть зрителей выстроилась вдоль улицы Ленина и Почтовой.

Дед Мороз перед главным событием предоставил слово исполняющему обязанности главы администрации города Сергею Карабасову. Он поздравил рязанцев с наступающим и подчеркнул, что до самого нового года будут проходить развлекательные мероприятия по всему городу и на улице Почтовой в частности.

«Наши проекты становятся более масштабными, и нас приятно удивило число участников сегодня», — отметил Карабасов. Затем глава города передал ключ от резиденции Деду Морозу и вместе жителями города они зажгли «звездное небо».

После этого участники парада и станцевали традиционный флешмоб под новогодний ремикс песни «Gangnam style».


© RZN.info

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