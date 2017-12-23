Карабасов и главный Дед Мороз Рязани дали старт новогодними мероприятиям

В субботу, 23 декабря, в Рязани начались праздничные предновогодние мероприятия.
Первым из них стал
Жители города прошли путь вместе с новогодними персонажами, но большая часть зрителей выстроилась вдоль улицы Ленина и Почтовой.
Дед Мороз перед главным событием предоставил слово исполняющему обязанности главы администрации города Сергею Карабасову. Он поздравил рязанцев с наступающим и подчеркнул, что до самого нового года будут проходить развлекательные мероприятия по всему городу и на улице Почтовой в частности.
«Наши проекты становятся более масштабными, и нас приятно удивило число участников сегодня», — отметил Карабасов. Затем глава города передал ключ от
После этого участники парада и станцевали традиционный флешмоб под новогодний ремикс песни «Gangnam style».