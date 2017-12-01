Массовая эвакуация в Рязани: «М-5 Молл» вернулся к нормальному режиму работы

По состоянию на 20:30 пятницы, 1 декабря, «М-5 Молл» вернулся к нормальному режиму работы. В администрации молла RZN.info сообщили, что работают по графику до 22:00.
О подозрительных
Напомним, эвакуация
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По состоянию на 20:30 пятницы, 1 декабря, «М-5 Молл» вернулся к нормальному режиму работы. В администрации молла RZN.info сообщили, что работают по графику до 22:00.
О подозрительных
Напомним, эвакуация
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