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21:05, 1 декабря 2017 1 137
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Массовая эвакуация в Рязани: «М-5 Молл» вернулся к нормальному режиму работы

Массовая эвакуация в Рязани: «М-5 Молл» вернулся к нормальному режиму работы

По состоянию на 20:30 пятницы, 1 декабря, «М-5 Молл» вернулся к нормальному режиму работы. В администрации молла RZN.info сообщили, что работают по графику до 22:00.

О подозрительных бесхозных предметах не сообщили.

Напомним, эвакуация началась в пятницу, 1 декабря. Людей вывели из пяти торговых центров и четырех административных зданий Рязани.


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