Здания в Рязани эвакуировали из-за «бесхозных предметов»

Здания администрации Рязани, городского управления образования, комиссии по делам несовершеннолетних и ТРЦ «Виктория Плаза»
Также пользователи соцсети сообщили об эвакуации ТЦ «Круиз».
К зданиям прибыли автомобили экстренных служб.
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Здания администрации Рязани, городского управления образования, комиссии по делам несовершеннолетних и ТРЦ «Виктория Плаза»
Также пользователи соцсети сообщили об эвакуации ТЦ «Круиз».
К зданиям прибыли автомобили экстренных служб.
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