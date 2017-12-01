Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:26, 1 декабря 2017 1 278
 0    0

Здания в Рязани эвакуировали из-за «бесхозных предметов»

Здания в Рязани эвакуировали из-за «бесхозных предметов»

Здания администрации Рязани, городского управления образования, комиссии по делам несовершеннолетних и ТРЦ «Виктория Плаза» эвакуировали из-звонка о бесхозных предметах. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Также пользователи соцсети сообщили об эвакуации ТЦ «Круиз».

К зданиям прибыли автомобили экстренных служб.


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
16:11, 1 декабря 2017
Рязанцев предупредили о порывистом ветре и гололеде
16:07, 1 декабря 2017
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу
15:58, 1 декабря 2017
Появились фото с мест эвакуаций рязанских торговых центров
15:42, 1 декабря 2017
В Рязани эвакуировали все крупные торговые центры
15:41, 1 декабря 2017
Появилось видео с места эвакуации рязанской мэрии
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе

Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе 2

Новая игра кноккерс совместила в себе боулинг и бильярд.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:38, 30 ноября 2017 37 909
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 4
18:40, 20 ноября 2017 25 257
В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров
15:15, 23 ноября 2017 24 319
В Рязани наградили многодетных матерей. Фото
14:58, 22 ноября 2017 23 655
Появились фото аварии с бензовозами в Шиловском районе
17:51, 17 ноября 2017 19 511
Участницы рязанского конкурса красоты провели тренировку в фитнес-центре. Фоторепортаж 1
Все новости
Форум