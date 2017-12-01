Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу

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комиссия по делам несовершеннолетних (улица Ленина);
управление соцзащиты Рязани (улица Горького)
ТРЦ «Виктория плаза» (площадь Победы);
ТРЦ «Премьер» (Московское шоссе);
ТРЦ «Круиз» (Солотчинское шоссе);
ТРЦ «Малина» (Соборная улица);
«М5 Молл» (трасса М-5).
Источник RZN.info в администрации города рассказал, что сотрудников вывели на улицу после звонка об угрозе взрыва. Позже часть людей отпустили по домам. В ТРЦ «Премьер» посетителей и сотрудников оповестили по громкой связи.
По состоянию на 16:00 полностью проверено здание управление соцзащиты, ничего подозрительного в нем не нашли.