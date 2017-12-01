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16:07, 1 декабря 2017 1 394
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Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу

Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу

В пятницу, 1 декабря, около 15:00 в Рязани эвакуировали крупные торговые центры и административные здания. Посетителей и сотрудников вывели на улицу, на местах работают экстренные службы.

В полиции рассказали, что людей эвакуировали из-за сообщений о бесхозных предметах.

На данный момент известно об эвакуации следующих зданий:

  • администрация Рязани (улица Радищева);
  • управление образования города (улица Ленина);
  • комиссия по делам несовершеннолетних (улица Ленина);
  • управление соцзащиты Рязани (улица Горького)
  • ТРЦ «Виктория плаза» (площадь Победы);
  • ТРЦ «Премьер» (Московское шоссе);
  • ТРЦ «Круиз» (Солотчинское шоссе);
  • ТРЦ «Малина» (Соборная улица);
  • «М5 Молл» (трасса М-5).

Источник RZN.info в администрации города рассказал, что сотрудников вывели на улицу после звонка об угрозе взрыва. Позже часть людей отпустили по домам. В ТРЦ «Премьер» посетителей и сотрудников оповестили по громкой связи.

По состоянию на 16:00 полностью проверено здание управление соцзащиты, ничего подозрительного в нем не нашли.


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