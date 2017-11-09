Росгвардия сообщила о четырех погибших при обрушении дома в Ижевске. В городе ввели режим ЧС, пишут «
Среди погибших и пострадавших есть дети. Владимира Путина проинформировали о произошедшем. После эвакуаций жильцов обрушившегося дома школу неизвестные сообщили о «минировании» учебного заведения. Информация не подвердилась, передает
Спасатели ведут работу. Полностью разрушены восемь квартир, под завалами находится два магазина.
Спасатель,
МЧС назвало предварительной причиной обрушения дома взрыв газа. Напомним взрыв
По предварительным данным, дом обрушился из-за взрыва бытового газа.
Момент обрушения
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