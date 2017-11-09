Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:15, 9 ноября 2017 741
 0    0

Росгвардия сообщила о четырех погибших при обрушении дома в Ижевске

Росгвардия сообщила о четырех погибших при обрушении дома в Ижевске

Росгвардия сообщила о четырех погибших при обрушении дома в Ижевске. В городе ввели режим ЧС, пишут «Известия».

Среди погибших и пострадавших есть дети. Владимира Путина проинформировали о произошедшем. После эвакуаций жильцов обрушившегося дома школу неизвестные сообщили о «минировании» учебного заведения. Информация не подвердилась, передает ТАСС.

Спасатели ведут работу. Полностью разрушены восемь квартир, под завалами находится два магазина.

Спасатель, пострадавший при разборе завалов, получил травму пальцев из-за оборвавшегося троса, передает ТАСС. В Ижевск вылетели спасатели из Пермского края.

МЧС назвало предварительной причиной обрушения дома взрыв газа. Напомним взрыв произошел в четверг, 9 ноября, около 15:30 в доме №261 по улице Удмурсткой. Обрушились 32 квартиры.

По предварительным данным, дом обрушился из-за взрыва бытового газа.

Момент обрушения попал на видео.

Фото из группы «Ижевск» «ВКонтакте»


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
21:15, 9 ноября 2017
Росгвардия сообщила о четырех погибших при обрушении дома в Ижевске
18:48, 9 ноября 2017
Число погибших в результате обрушения дома в Ижевске увеличилось до трех
17:51, 9 ноября 2017
Пьяный рязанец на «буханке» вылетел на «встречку» и врезался в кроссовер. Фото
17:09, 9 ноября 2017
Обрушение дома в Ижевске попало на видео
16:44, 9 ноября 2017
В результате обрушения подъезда дома в Ижевске погибли два человека
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Сложно, но интересно. 15 лет честного туристического бизнеса в Рязани

Сложно, но интересно. 15 лет честного туристического бизнеса в Рязани

Основатель и директор «Центра-Тур» рассказала RZN.info, как оставаться одновременно успешным и честным бизнесменом.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:27, 1 ноября 2017 57 208
Пользователи RZN.info выберут победительниц конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» 11
13:28, 31 октября 2017 32 779
Французская делегация открыла Брессюирский мост в Рязани 8
11:14, 7 ноября 2017 20 545
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 3
16:40, 4 ноября 2017 18 196
В Рязани отметили День народного единства. Фоторепортаж
8:47, 9 ноября 2017 17 635
На Северной окружной перевернулся автомобиль — соцсети
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Мисс интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 14.11.2017
Архив голосований
Форум