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16:08, 9 ноября 2017 881
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В Ижевске обрушился девятиэтажный дом

В Ижевске обрушился девятиэтажный дом

В Ижевске обрушился девятиэтажный жилой дом. По предварительной информации, причиной стал взрыв газа, передает IZHLIFE.

Взрыв произошел в четверг, 9 ноября, около 16:30 по адресу: улица Удмуртская, дом №261. В зоне обрушения находятся ателье и ювелирный салон, также на первом этаже рухнувшей высотки мог находиться детский центр, пишут «Известия». Под завалами могут находиться люди. В соцсетях очевидцы сообщают, что под завалами слышны крики.

О пострадавших и причинах обрушения пока неизвестно.

Напомним, 23 октября 2016 года в Рязани произошел взрыв газа в доме в 1-м Осеннем переулке. В результате происшествия погибли семь человек, 13 пострадали. Фото из группы «Ижевск» видео «Живу в Ижевске» «ВКонтакте»


#ижевск обрушился дом

Публикация от ольга (@gnomova_wife)

© RZN.info

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