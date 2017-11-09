В Ижевске обрушился девятиэтажный дом

В Ижевске обрушился девятиэтажный жилой дом. По предварительной информации, причиной стал взрыв газа, передает
Взрыв произошел в четверг, 9 ноября, около 16:30 по адресу: улица Удмуртская, дом №261. В зоне обрушения находятся ателье и ювелирный салон, также на первом этаже рухнувшей высотки мог находиться детский центр, пишут «
О пострадавших и причинах обрушения пока неизвестно.
Напомним, 23 октября 2016 года в Рязани произошел взрыв газа в доме в 1-м Осеннем переулке. В результате происшествия погибли семь человек, 13 пострадали. Фото из группы «
Публикация от ольга (@gnomova_wife)