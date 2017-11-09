В результате обрушения подъезда дома в Ижевске погибли два человека

В результате обрушения подъезда дома в Ижевске разрушились 32 квартиры. По предварительным данным, погибли два человека, пишут «
Сейчас проводится эвакуация жильцов дома. В МЧС сообщили, что возгорания после обрушения не было.
Из-под завалов также извлекли двух человек, их состояние оценивается как средней тяжести.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения.
Жильцы дома подтвердили, что дом был газифицирован. Дом находился в нормальном состоянии, не был аварийным.
Напомним, взрыв
По предварительным данным, дом обрушился из-за взрыва газа.
Фото из группы «