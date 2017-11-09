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16:44, 9 ноября 2017 829
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В результате обрушения подъезда дома в Ижевске погибли два человека

В результате обрушения подъезда дома в Ижевске погибли два человека

В результате обрушения подъезда дома в Ижевске разрушились 32 квартиры. По предварительным данным, погибли два человека, пишут «Известия».

Сейчас проводится эвакуация жильцов дома. В МЧС сообщили, что возгорания после обрушения не было.

Из-под завалов также извлекли двух человек, их состояние оценивается как средней тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения.

Жильцы дома подтвердили, что дом был газифицирован. Дом находился в нормальном состоянии, не был аварийным.

Напомним, взрыв произошел в четверг, 9 ноября, около 15:30 по адресу: улица Удмуртская, дом №261. В зоне обрушения находятся ателье и ювелирный салон, также на первом этаже рухнувшей высотки мог находиться детский центр.

По предварительным данным, дом обрушился из-за взрыва газа.

Фото из группы «Ижевск» «ВКонтакте»


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